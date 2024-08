Fa troppo male Nina Moric mai così amaro il compleanno del figlio Carlos

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) È ildiMaria Corona. Il primogenito di Fabrizio Corona ecompie 22 anni l’8 agosto. In queste settimane si è spesso parlato di lui e del disturbo di cui è affetto. Il nome preciso della malattia è psicosi transitoria acuta. “È un disturbo per il quale una persona manifesta dei sintomi psicotici in modo acuto, ma per un lasso di tempo specifico. Per essere definita tale, la psicosi breve non deve durare più di un mese”. “Per questo è un disturbo la cui diagnosi si può fare solo a posteriori, una volta trascorso questo periodo di tempo», ha spiegato il dottor Massimiliano Dieci, responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione Psichiatrica degli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza, a Vanity Fair.Maria Corona è stato in comunità fino a pochi giorni fa, Leggi anche: “Che lusso!”.