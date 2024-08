Defrel firma e va subito in campo ad allenarsi Lo Zelocchi applaude Gregoire in gialloblu

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo settimane e settimane di corteggiamento, finalmente è arrivato il momento del sì, al termine di una trattativa complicata portata avanti con pazienza, e in certi momenti sotto traccia, da Andrea Catellani. In poche ore l’accelerazione decisiva e in questi ultimi giorni l’arrivo in canarino diera dato per cosa ormai fatta, tanto che già martedì era stato intravisto allo; mancava ancora l’ufficialità, che è arrivata nel pomeriggio di ieri, con una tempistica perfetta rispetto al giorno dell’allenamento a porte aperte, nel quale l’ex giocatore del Sassuolo ha potutomostrarsi ai suoi nuovi tifosi. È entrato alla fine dell’allenamento ed è stato applaudito oltre che dai tifosi anche dai compagni di squadra.