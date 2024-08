Braglia sicuro | Inter nettamente avanti al Milan! Manca questo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’ex portiere Simonesi è concentrato sulle dueesi. A detta sua, nerazzurri molto piùcome livello., a Tmw Radio, ritiene la Beneamataai cugini: «più. Alla solidità difensiva, lo abbiamo visto lo scorso anno.no quegli uomini che valgono più di un bomber, che anche quellono dueditori in mezzo al campo, che facciano filtro. Sono sempre stato favorevole a Fonseca, io ho estrema fiducia in lui ma meno nella società. Condivido l’idea della società che ci vuole un certo equilibrio economico, però sotto alcuni aspetti, soprattutto per il raggiungimento dei risultati sportivi, mi sembra che la società sia più dedita a cercare il risanamento di bilancio che altro».