Aurora Russo nei 57 kg di lotta libera femminile oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Debutto a cinque cerchi per. Giovedì 8 agosto scocca l’ora della giovanissima azzurra (classe 2003) nellaper la categoria 57 kg alledi. L’ex campionessa del mondo juniores se la vedrà agli ottavi contro l’ecuadoregna Luisa Elizabeth Valverde Melendres come quarto incontro in programma a partire dalle 11.00. Come seguire in tv il cammino dell’azzurra? L’unica piattaforma che garantisce una copertura integrale dei Giochi diè Discovery+ (previo abbonamento), dove potrete quindi seguire anche tutta la giornata della. Sky inoltre mette a disposizione dei propri abbonati 10 canali Eurosport, mentre Dazn ne offre otto.