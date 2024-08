Atalanta Gasperini | Koopmeiners ha scelto la Juventus non vuole più allenarsi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Manca una settimana a Ferragosto e il calciomercato estivo si infiamma anche in Italia. Teunda ormai un po’ di tempo appare un promesso sposo della, ma ora si è vicini ad un punto di non ritorno nel rapporto tra il centrocampista olandese e l’. “La situazione è andata benissimo fino alla settimana scorsa, poiha deciso di andare alla”: le parole sono quelle di Gian Pieroin un’intervista all’Eco di Bergamo. “Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato. Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni”, aggiunge il tecnico. “Ha deciso di non giocare e nonpiù con noi”, di fatto annunciando che pare improbabile una sua presenza in campo in Supercoppa Europea mercoledì prossimo contro il Real Madrid.