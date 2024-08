Atalanta fatta per Retegui | accordo con il Genoa i dettagli|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 8 agosto 2024) 2024-08-07 20:10:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Mateoè pronto a diventare un nuovo giocatore dell’, è lui il nome scelto dalla Dea per sostituire l’infortunato Gianluca Scamacca, che ne avrà almeno per 6-7 mesi dopo l’operazione subita a Roma per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro lesionato in occasione dell’ultima amichevole contro il Parma. La dirigenza nerazzurra ha valutato anche altri profili, ad una settimana dalla finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid e a una decina dall’inizio del campionato, ma alla fine ha stretto per l’attaccante della Nazionale e i contatti con ilhanno dato esito positivo.