Assicurazione auto alle stelle ritocchi otto volte più alti dell’inflazione | la classifica

(Di giovedì 8 agosto 2024) Per assicurare l’in Lombardia si spendono 506,33 euro, 46 in più di un anno fa. Un aumento del 10% confrontando i prezzi del luglio 2023, con l’inflazione annuale che, seppur in ripresa, fa segnare (solo) +1,3%. Il valore dei premi cresce, in pratica,tanto il caro-vita. Ma in alcune province la differenza si amplia ulteriormente. Succede ad esempio a Sondrio, secondo i dati dell’Osservatorio Facile.it -.it, il risultato di un confronto di oltre un milione di preventivi forniti dprincipali compagnie assicurative in Lombardia. In Valtellina, rispetto a un anno fa, la polizza Rcè salita del 16,45%. Al secondo posto si trova la provincia di Como, dove le quotazioni sono aumentate del 14,6%, seguita da quella di Brescia (+13,3%). Varese (+12,3%) e Lecco (+11,85%) completano le prime cinque aree della regione dove il rincaro è stato più sensibile.