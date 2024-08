Anche Maria Antonietta aveva un cuore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nel 2009 l’mo lasciata, bellissima e fiammeggiante, in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, quando – giovane protagonista della Resistenza francese, durante l’Occupazione nazista – dava fuoco a un cinema, facendo morire tra le fiamme niente meno che Aldof Hitler. La ritroviamo, quindici anni dopo, con tanti film interpretati in più,in veste di regista. E la troviamo, ospite d’onore al festival di Locarno. Con un film nel quale non è lei a uccidere il tiranno. Ma è, al contrario, il simbolo stesso dell’Ancien Régime, l’icona contro cui si scagliano i protagonisti della Rivoluzione francese. È la regina. Il film, che ha aperto il festival di Locarno, ieri sera in Piazza Grande, si chiama Le déluge (Il diluvio).