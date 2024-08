Al Lido cinque donne tra eros aborto terre e natura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024)registe donna su ventuno in concorso (una più dell'anno scorso) e, tra queste, due italiane. Questo lo scenario dell' 81/ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (28 agosto - 7 settembre). Tra i temi scelti ben due registe scelgono l'erotismo, la sessualità - è il caso di 'Diva futura' di Giulia Louise Steigerwalt e 'Babygirl' di Halina Reijn -; Athina Rachel Tsangari con 'Harvest' ci porta nella campagna inglese a finecento quando lepassano sotto il controllo diretto e legale dei proprietari terrieri; Déa Kulumbegashvili in April racconta di un'ostetrica che pratica aborti clandestini" e, infine, Maura Delpero che in Vermiglio ci porta con uno sguardo alla Olmi in un paesino delle Dolomiti ai confini con l'Austria alla fine della seconda guerra mondiale.