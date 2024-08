Velasco | Egonu? Ogni foto della nazionale c’è lei Dà molti like so com’è il meccanismo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2024): «c’è lei. Dà, soil». Il ctfemminile di pallavolo intervistato da Repubblica dopo la vittoria per 3-0 sulla Serbia e l’ingresso in semifinale. Per la prima volta lafemminile di pallavolo è in semifinale alle Olimpiadi. Avete rifilato tre 3-0 di seguito a Olanda, Turchia e Serbia: difficile nascondersi. “Non mi aspettavo il 3-0 alla Turchia e quello alla Serbia. La Turchia ha giocato male, l’ho detto alle ragazze, la semifinale sarà una partita completamente diversa, che magari finisce 3-2, come Italia-Giappone. Quindi dobbiamo cercare di capire se siamo inconsciamente capaci di vincere un confronto del genere”. Vi ha ispirato la vittoria dell’Italia di De Giorgi col Giappone? “No. È stata una sofferenza infinita”.