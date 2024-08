Una settimana alla Supercoppa | l’Atalanta pensa a come ridisegnare l’attacco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La finale di Coppa Italia non può certo essere considerato un bel ricordo per, soprattutto per il risultato ma anche per la prestazione. Eppure, paradossalmente, può essere un “esempio” da seguire in vista di un’altra finale: laEuropea che si giocherà a Varsavia il 14 agosto contro il Real Madrid. Mancano solo 7 giorni, il tempo stringe e Gian Piero Gasperini deve fare i conti con la pesantissima assenza di Gianluca Scamacca. Che poi è, appunto, il comun denominatore con quella finale del 15 maggio all’Olimpico, persa 1-0 per effetto del gol segnato da Vlahovic dopo appena quattro minuti che ha inevitabilmente cambiato il corso di quella partita, nella quale l’assenza del bomber nerazzurro per squalifica (due ammonizioni nelle semifinali con la Fiorentina) aveva inevitabilmente pesato.