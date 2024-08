Un capolavoro lungo 20 secondi | ecco il video che fa impazzire il web

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La seconda stagione di The Last of Us arriverà all'inizio del 2025, ma è bastato un primo teaser dalla durata di una ventina diper alzare l'hype. Non che ce ne fosse realmente bisogno, trattandosi di una tra le serie tv più attese, dopo una meravigliosa prima stagione prodotta dalla Hbo. L'emittente americana è ormai una garanzia di qualità e successo, ma in questo caso la “materia prima” è di livello eccelso. The Last of Us è tratta da ungioco geniale creato da Neil Druckmann: l'idea di un futuro apocalittico in cui la natura e dei simil-zombie hanno preso il sopravvento sull'uomo non è una novità, ma la caratterizzazione dei personaggi e le scelte narrative (anche quelle impopolari) sono così forti da aver trasformato un belgioco in ungenerazionale.