Traffico Roma del 07-08-2024 ore 13 | 30

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Luceverdebuongiorno Beh trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare Code in carreggiata interna tra la via del Mare laFiumicino lungo la tangenziale est e fino al 19 agosto il tratto prelevata tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti da stai chiuso in direzione dello stadio a causa di lavori in programma fino al 15 di settembre i lavori sul Corso di Francia dove si viaggia su carreggiata ridotta via Flaminia via di Vigna Stelluti nelle due direzioni di percorrenza la polizia locale segna Laura via Galliari aperta altra i via Illiria piazzale metronio in questa direzione è riaperta anche la Colombo chiusa in precedenza all’altezza di via Cesare Federici incidente con rallentamenti segnato sulla via Casilina all’altezza di via delle Rondini per un incendio di fogliame è chiusa via Tommaso Martini in direzione di via Laurentina per i dettagli di questa di ...