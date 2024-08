Si tuffa dalla canoa e sbatte sullo scoglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si stava godendo la giornata di sole ieri a Sirolo e aveva noleggiato una. Quando si trovava già al largo ha deciso dirsi ed è riemerso ferito. Sono stati attimi di panico ieri pomeriggio in spiaggia, a San Michele, di fronte allo stabilimento Silvio nord. Il 22enne, ha riportato un trauma cranico. E’ stato subito soccorso. Medicato sul posto, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo per il trauma importante. I suoi parametri vitali sono rimasti stabili ed è rimasto sempre cosciente. Deve aver battuto contro uno. Il servizio di soccorso è stato portato avantiCroce rossa Opsa. Sul posto anche i sanitari della Croce azzurra di Sirolo. Panico tra i tanti bagnanti che affollavano la spiaggia in quel momento e hanno subito pensato il peggio per il giovane vacanziero.