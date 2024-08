Rfi risale la puntualità dei treni ora in orario 8 su 10

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ladeinegli ultimi giorni e, in particolare, nella giornata di oggi, mercoledì 7 agosto. E' quanto risulta, dai dati di Rfi secondo cui il 93,6% deiregionali è arrivato puntuale o entro i cinque minuti dall'previsto di arrivo, mentre più di ottoa lunga percorrenza su dieci, fraAlta Velocità e Intercity, sono arrivati in. "Dati che -si legge in una nota- migliorano il trend registrato negli scorsi giorni la cuiera stata comunque condizionata da eventi esterni, quali maltempo e persone non autorizzate nelle vicinanze dei binari". Sulla rete ferroviaria attualmente sono attivi circa 1.400 cantieri il cui incremento nel periodo estivo è legato alle ferie estive e alla chiusura delle scuole, con una sensibile riduzione di pendolari, studenti e della clientela business.