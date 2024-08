Promossi e bocciati Olimpiadi | batosta dolorosa nel volley I soliti rigori per il Settebello | non è un caso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)Gianmarco Tamberi (atletica): è arrivato a Parigi quasi menomato, tre giorni fa era in ospedale. Strappa la qualificazione per la finale del salto in alto mettendo in pista tutto quel poco che aveva. Vedremo se sabato ci regalerà l’ennesimo miracolo. Alex Sorgente (skateboard): raggiunge la finale nel park e non era affatto un risultato scontato. Le medaglie, a posteriori, si sono rivelate fuori portata, ma chiude lecon un lusinghiero sesto posto. Ricordiamo che questo atleta in passato rappresentava gli Stati Uniti. In seguito, quando per lui non c’era più posto in squadra, ha scelto l’Italia. Inseguimento maschile a squadre (ciclismo su pista): il bronzo era oggettivamente l’obiettivo massimo raggiungibile in questa edizione dei Giochi. I tempi cambiano, il mondo si evolve. La multidisciplinarietà sembra che stia passando di moda.