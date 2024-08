Parigi 2024 Zaynab Dosso | Non è stato il finale di stagione che sognavo Ma ero esausta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Mi dispiace per le persone che mi hanno sostenuto tutto l’anno. Mi dispiace per me stessa perché ho lavorato duramente per meritarmi di meglio. Non èildiche”. Lo ha scritto sul suo profilo Instagramche commenta così la sua partecipazione alle Olimpiadi di, dove non è riuscita a superare lo scoglio delle semifinali nei 100 metri femminili. L’azzurra si è piazzata al nono posto in 11.34 nella prima semivinta dalla statunitense Melissa Jefferson (10.99) e non è riuscita quindi a staccare il pass per l’ultimo atto. “Nell’ultimo periodo sono arrivata stanca ed: non è semplice gestire unacosì lunga mentalmente e fisicamente. Ma voglio ricordare a me stessa la strada che ho fatto e la strada che devo ancora percorrere. E sono così grata di essere arrivata alle Olimpiadi.