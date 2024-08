Mattia Furlani bronzo a 19 anni | chi è l’azzurro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Terzo gradino del podio alle Olimpiadi di Parigi La prima medaglia dall’atletica leggera arriva danel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi. È il più giovane della squadra azzurra. A diciannoveriesce a salire sul podio a cinque cerchi con 8,34 (vento -1.0) al primo tentativo, a soli quattro centimetri dal suo record mondiale under 20. Questo è il coronamento di una stagione che l’ha già visto conquistare l’argento agli Europei di Roma e ai Mondiali indoor di Glasgow. Si conferma il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, ancora d’oro con 8,48 (0.0), mentre il secondo posto a 8,36 (-0.2) per appena due centimetri è del giamaicano Wayne Pinnock, vicecampione iridato l’anno scorso.