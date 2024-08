Matone fulmina il Pd | Strumentalizzate i bambini rom voi nei campi nomadi col tacco 12 video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “L’iniziativa del deputato Pd Marco Lacarra che non vuole la mia firma sotto l’ordine del giorno per evitare che minori vivano con le madri in carcere, la dice lunga su chi, in questo Parlamento, chiede agli altri una patente di democrazia e poi si comporta in maniera autoritaria”. Parole dure pronunciate nell’Aula della Camera dal deputato della Lega ed ex magistrato Simonettaintervenendo sul decreto carceri e sull’ordine del giorno presentato dal Dem Marco Lacarra in difesa delle detenute madri. Odg poi bocciato dall’Aula. Simonettaal Pd: so di cosa parlo, da pm per 17 anni ho visitato irom “Io so di cosa parlo – ha detto l’ex magistrato– sono stata per 17 anni Pm per i minori a Roma, ho visitato più volte iRom, ho scritto centinaia di provvedimenti per proteggere i minorisfruttati.