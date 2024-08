M5s il senatore Antonio Trevisi passa in Forza Italia | Sono molto attenti alle mie iniziative

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) IlM5sha annunciato che lascia il Movimento per aderire a. Nel messaggio, pubblicato su Facebook, il parlamentare ha detto di aver deciso dire con il partito fondato da Silvio Berlusconi perché “si è dimostratoattentomie”., originario della Puglia, ha anche accettato di diventare il nuovo responsabile energia regionale Fi. “ti 17 anni dal primo MeetUp, a cui ho partecipato come semplice cittadino che voleva migliorare il Paese in cui vive”, è stato l’esordio del suo messaggio su Facebook. “Ho servito il Movimento e i miei elettori, dando sempre massima disponibilità e rispettando le regole sia da attivista che da Consigliere Regionale”. Incarico, quest’ultimo, che ha ricoperto nel 2015 e sempre per il Movimento.