Inter Inzaghi con il fiato sospeso per de Vrij | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’ha affrontato l’Al-Ittihad all’U-Power Stadium di Monza nella penultima amichevole di precampionato prima dell’esordio in Serie A. La squadra diperde il suo primo test estivo e inoltre deve fare i conti con un altro infortunio: si tratta di deSCONFITTA – L’all’U-Power Stadium di Monza ha affrontato l’Al-Ittihad dell’ex nerazzurro Laurent Blanc: i Campioni d’Italia escono sconfitti dalla sfida, con la squadra saudita che si impone per 2-0. Poco brillanti e decisamente sotto ritmo gli uomini di Simone, che domenica 11 agosto voleranno a Londra per l’ultimo impegno non ufficiale. Poi, il prossimo 17 agosto sarà già tempo di campionato con la sfida al Genoa di Alberto Gilardino.