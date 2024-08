Il ricordo degli amici più cari | Gli piaceva cantare ’Bela burdela’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Riccardo Chiesa è un amicossimo da tanti anni, uno dei soci fondatori del Panathlon nel 1982 e consigliere per tre mandati. Non mi par vero che sai venuto mancare a 81 anni". Il presidente del Panathlon Club di Cesena Dionigio Dionigi ne parla ancora come se Riccardo fosse vivo. "Quanto ci siamo divertiti. Che serate a Paderno insieme al comune amico Azeglio Vicini, dove a un certo punto Riccardo partiva intonando ’Bellae ’Romagna Mia’. Un uomo di legge ricco di umanità, genuinità e generosità, un grande esempio per tutti, aveva il culto della convivialità, un piacere stargli accanto. Inimitabile", prosegue Dionigi.