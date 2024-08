Il cinecomic Kraven il Cacciatore classificato R-Rated

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 7 agosto 2024)il, il nuovoMarvel di casa Sony Pictures, ha ottenuto la classificazione R-(vietato ai minori di 17 anni). Con una release fissata per il prossimo dicembre, ildedicato al celebre anti-eroe Marvel Comics è stato concepito come un film vietato ai minori, ciononostante la conferma è arrivata solo oggi, attraverso la classificazione di FilmRatings. La motivazione per la tanto ambita classificazione “R-” è stata: “violenza sanguinaria e linguaggio forte“.il(in originalethe Hunter) è il primo film dell’universo cinematografico Sony legato a Spider-Man ad essereR-, tutti gli altri film, infatti, hanno ottenuto un più “familiare” PG-13. Il film è stato diretto da J.C. Chandor.