Giorgetti | Una parte della Rai si può privatizzare bisogna capire la missione della Rai

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "la Rai? Valutabile ma prima occorre definire che cosa è il servizio pubblico", dice il ministro dell'Economia Giancarloin conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine dell'ultimo Consiglio dei ministri prima dell'iniziopausa estiva. "Prima di arrivare a parlare di privatizzazioneRaicosa si intende per servizio pubblico. Quando abbiamo definito cosa è servizio pubblico e interesse pubblico poi possiamo valutare le ipotesi di privatizzazione", ha spiegato il ministro, confermando quanto anticipato dal Foglio, in un articolo del direttore Claudio Cerasa. "Se la legge mi dice che quello che fa la Rai è tutto servizio pubblico, tale dovrà rimanere la società - ha aggiunto - Se la Rai fa anche cose che non sono di servizio pubblico uno può valutare anche l'ipotesi di parziale privatizzazione.