Finanziamento San Giorgio La Molara Gagliarde FI | Opportunità di crescita per il nostro territorio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Voglio esprimere il mio apprezzamento a Forza Italia e al governo nazionale di Centro Destra per l’attenzione che continuano a riservare ai nostri territori. SanLa, così come molti altri comuni della provincia di Benevento, è stato selezionato per ricevere fondi attraverso il Bando pubblico per la riqualificazione dei piccoli Comuni“, ha affermato Giuseppe, ex vicesindaco di SanLae attuale consigliere di opposizione. “Grazie all’impegno sinergico di Antonio Tajani, Fulvio Martusciello e Francesco Maria Rubano – aggiunge– si stanno aprendo sempre piùdiper il. Con azioni concrete, questo Governo di Centro Destra dimostra di essere un governo del fare”.