Federnuoto Barelli candidato unico alla presidenza Rampelli escluso per un vizio di forma | farà ricorso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024)al centro di polemiche in attesa dell’assemblea che il 7 settembre dovrà a breve rieleggere gli organismi direttivi. Da una parte c’è la ricandidatura del presidente uscente Paolo, che guida l’organismo da oltre 24 anni, e dall’altra la discesa in campo di Fabio, ma la sua candidatura è stata respinta dFin perché presentata “oltre i termini”. La querelle sullae la posizione diPer, entrambi ex nuotatori, è un derby nel centrodestra tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il presidente uscente è capogruppo dei deputati azzurri, mentre lo sfidante è vicepresidente della Camera. LEGGI ANCHEsi candidaguida della: "Escludermi per un cavillo minerebbe la credibilità delle elezioni" Nuoto, l'Italia nell'olimpo: tre ori e un bronzo.