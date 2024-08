È vero sono stato io Piromane ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "io, a Mogliano e Monte San Giusto. Non pensavo che gli incendi si allargassero così tanto. Non ho idea del perché io l’abbia fatto". Federico Quarchioni, il 30enne di Monte San Giusto arreper i roghi dolosi di Mogliano, ieri mattina ha ammesso tutto in tribunale. Il 27 e il 28 luglio, lungo la strada provinciale "Loro-Macina" di Mogliano si erano registrati tre incendi su terreni e scarpate a bordo carreggiata. Erano andati un fumo anche alberi di alto e medio fusto su oltre 300 metri quadrati di terreno. I carabinieri di Mogliano avevano avviato le indagini, e dalle telecamere si era visto che in quella zona, in occasione dei tre incendi, era sempre passata la Fiat Panda in uso a Quarchioni.