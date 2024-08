Crolla un albergo sul fiume un morto Diversi intrappolati sotto le macerie salvato un bambino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) KROEV, GERMANIA – Una tragedia ha colpito la piccola città di Kroev, situata lungo ilMosella, nell’ovest della Germania, dove una parte di un hotel èta, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre otto. L’incidente si è verificato intorno alle 23 di ieri sera, quando un piano dell’edificio è improvvisamente ceduto. Tra gli ospiti dell’to risultava anche un. I soccorritori, riferisce la Bild, lo avrebbero tratto in salvo. Sono in contatto con i genitori del piccolo e riferiscono che «al momento sta dormendo tranquillamente».Leggi anche: Caldo record in Italia, temperature estreme ma anche temporali: ecco dove Ospitie intervento dei soccorritori Al momento del crollo, quattordici ospiti si trovavano all’interno dell’hotel.