Così Greg è entrato nella leggenda del nuoto

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dietro i successi di Paltrinieri, almeno quelli degli ultimi cinque anni, c’è un allenatore che col campione di Carpi ha stretto un sodalizio tecnico e umano fortissimo. È Fabrizio Antonelli, che con la voce rotta dall’emozione ha raccontato a lungo come sia cambiato e migliorato ‘’ per tornare di nuovo sul podio, ancora, per la terza Olimpiade consecutiva. "Penso che il capolavoro Paltrinieri non lo abbia fatto qui a Parigi, ma lungo il percorso" le sue parole. Ovvero, ci spieghi? "A 30 anni rimettersi completamente in discussione non è da tutti, un giorno vi farò vedere i suoi dati. Nell’arco di questi tre anniorio si è completamente reinventato, non poteva più passare dalla stessa strada e ne ha fatta un’altra completamente diversa. Da campione olimpico ha accettato compromessi, ha accettato di cambiare".