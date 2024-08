Como da inizio anno raddoppiati gli ammonimenti per stalking | i dati della Questura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

7 agosto 2024 – Daladiha emanato 26 provvedimenti di ammonizione a carico di soggetti responsabili di condotte persecutorie, mentre 12 sono stati attribuiti ad atti di violenza avvenuti tra le mura domestiche. Nei primi sei mesi del 2024, sono quindii provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore nei casi di. L'ammonimento è una misura di prevenzione personale emessa appunto dal Questore, che consiste in un avvertimento nei confronti di quei soggetti autori di particolari condotte, dopo aver verificato l'esistenza di elementi tali da ritenere che sussista una "attuale pericolosità sociale". Esistono due diverse tipologie di ammonimento: il primo è previsto per lo, per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il revenge porn, l'altro si adotta nei casi di violenza domestica.