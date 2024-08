Commissione d’Accesso al Comune Zinzi Lega | da Sindaco reazione rabbiosa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Caserta. “LadelMarino alla notizia della nomina delladi accesso in, voluta dal Viminale probabilmente a seguito di una serie di inchieste che in questi anni hanno coinvolto la classe dirigente politica e amministrativa deldi Caserta,in testa, è preoccupante. Così come imbarazzante è il vano tentativo di scaricare i suoi vecchi ‘amici’ in maniera così grossolana, come se volesse allontanare da sé il marcio che le indagini della magistratura hanno già documentato”. Lo dice in una nota Gianpiero, parlamentare della, commentando il post deldi Caserta, Carlo Marino che parla di un esponente del Carroccio (di cui non fa il nome) che avrebbe messo a rischio la “vita democratica” della città con l’obiettivo di far caderee giunta comunale.