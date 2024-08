Cobolli-Auger Aliassime oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Flaviose la vedrà contro Felixnel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città canadese. Reduce dalla prestigiosa finale a Washington – miglior risultato della sua giovane carriera – il tennista azzurro sogna una vittoria anche a, dove debutta contro il beniamino di casa. Quest’ultimo partirà ampiamente favorito secondo i bookmakers, ma potrebbe accusare un po’ di stanchezza avendo disputato numerosi match a Parigi in occasione dei Giochi (semifinale sia in singolare che in doppio misto) ed essendo tornato in campo pochi giorni dopo già in doppio, perdendo 6-0 6-1. Come se non bastasse,l’ha già battuto nell’unico precedente, quest’anno ad Acapulco.