Chi era Abebe Bikila il maratoneta scalzo olimpionico a Roma 1960

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ci sono delle immagini che hanno il potere e la forza di raccontare un momento ed immortalare per sempre un evento. Tra queste c’è, senza alcun dubbio, il volto di, atleta eetiope che ha legato il suo destino sportivo all’unica Olimpiade ospitata dalla città dinel. A farlo entrare nella leggenda, però, non è solo la conquista della medaglia d’oro nella maratona, ma anche il fatto di aver coperto oltre 42 chilometri di quella gara a piedi nudi. In questo modo, con una scelta precisa di “stile”, concordata con il suo allenatore, lo svedese di origine finlandese Onni Niskanen,diventa il simbolo dell’Africa che si liberava dal colonialismo europeo. La sua, infatti, è la prima medaglia d’oro olimpica conquistata dal continente. Un successo che riesce a bissare, in modo incredibile, quattro anni dopo ai giochi di Tokyo 1964.