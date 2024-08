Canoa velocità definiti i semifinalisti dei K1 e del C1 maschile alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Altre tre specialità sono state protagoniste della seconda giornata di gare delladi Parigi 2024: sono andate infatti in scena quest’oggi batterie e quarti di finale di K1 500 femminile, K1 1000e C1 1000. In quest’ultima specialità ha centrato le semifinali l’azzurro Carlo Tacchini, mentre è stato eliminato Nicolae Craciun. Nel C1 1000il miglior crono in assoluto delle batterie è ad opera del romeno Catalin Chirila, che ritocca la miglior prestazione olimpica in 3’44?75, cancellando il 3’46?20 dello spagnolo David Cal, fatto segnare ad Atene 2004. Sotto il precedente limite anche il tedesco Sebastian Brendel in 3’45?48, ed il cinese Liu Hao in 3’45?85.