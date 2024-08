Basket serie A2 l’Unieuro cerca l’ultimo colpo Caccia al secondo americano | prime ipotesi Davis e Young

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La Pallacanestro 2.015 è alle prese connodo della sua estate. Per completare il roster a disposizione di coach Antimo Martino manca soltanto un tassello, quello dell’ala piccola straniera che andrà ad occupareslot del quintetto base. È unanon semplice. Sia perché il ruolo, di per sé, non offre un ventaglio di scelte così ampio come in altri ‘spot’. Ma anche perché il club di viale Corridoni, per quanto costruito sinora a livello di organico, deve necessariamente innestare un profilo di un certo tipo. In grado, innanzitutto, di assicurare un certo bottino realizzativo, possibilmente anche caricandosi la squadra sulle spalle nei momenti di necessità. A Forlì, così, vengono offerti e proposti diversi profili. Di recente due identikit, tra gli altri, sono stati avvicinati alla compagine del presidente Nicosanti, vale a dire Devine James