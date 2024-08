Vuelle Test con la Virtus nel pre-campionato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) È ora di cominciare a prendere l’agenda per segnarsi le date del pre-, finalmente ufficiali in casa Carpegna Prosciutto. Sabato 17 agosto visite mediche a Fisioclinics per i giocatori che non le hanno ancora sostenute, poi la mattina dopo si parte per il consueto ritiro di Carpegna che terminerà il 26: gli allenamenti si terranno a porte aperte. Martedì 27 agosto al PalaMegabox allenamento a porte aperte per un ‘abbraccio’ a tutti i tifosi pesaresi, il giorno dopo (mercoledì 28) alle 18.30 i fans potranno assistere a uno scrimmage contro Fidenza sul parquet di Sant’Angelo in Vado. Il mese di agosto si chiuderà con un match amichevole contro laBologna, in calendario per sabato 31 (i dettagli verranno resi noti appesa possibile). Mercoledì 4 settembre altra amichevole, stavolta contro la RivieraBanca Basket Rimini, in casa della formazione romagnola.