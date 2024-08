Voghera anziano truffato da finti tecnici | rubati gioielli d' oro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024)(Pavia), 6 agosto 2024 - Non si è insospettito per il controllo all'impianto di riscaldamento fuori stagione. E solo dopo che i duesi erano già allontanati ha scoperto che gli erano stati portati via alcunid'oro, realizzando solo tardivamente di essere stato ingannato e derubato. Un pensionato, di 87 anni, ha denunciato ai carabinieri diquello che era successo nei giorni scorsi nella sua abitazione, in via Carlo Marx. Iri, come quasi sempre, erano in due. Si sono presentati alla porta dell'millantando di dover fare un controllo all'impianto di riscaldamento. Forse il pensionato ha pensato che proprio d'estate, quando gli impianti non sono in funzione e inon sono impegnati in riparazioni urgenti, poteva essere il periodo giusto per un simile controllo ed è quindi cascato nel tranello deiri.