Ultim’ora Fedez incidente stradale per il rapper | cosa è successo e come sta ora

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 agosto 2024)è stato coinvolto in unnelle ultime ore, è lui stesso a farlo sapere tramite Instagram. Eccosta ora. Non è certamente un grande periodo quello che si trova a vivere, su questo sembrano esserci pochi dubbi. I problemi non mancano e vanno al di là del rapporto con Chiara Ferragni, con cui i rapporti sono ormai sempre più freddi. Questa volta ilè stato coinvolto in uncon la sua auto,da sua consuetudine non ha esitato a condividere sui social quanto accaduto, segno diquesto l’abbia fatto non poco arrabbiare. Il periodo perconitnua – Foto Instagram @– Cityrumors.