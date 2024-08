UFL svela la data di uscita e una versione a pagamento con vantaggi VIDEO

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo la sua prima presentazione in un trailer a gamescom 2021, UFL ha attirato costante attenzione e discussione nella comunità online deigiochi di calcio. Il tema più discusso è sempre stato ladi! È stato annunciato che UFL sarà rilasciato ai veri appassionati di calcio di tutto il mondo il 12 settembre 2024. Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5 e Xbox Series XS. Contestualmente è stata annunciata unaper chi vuole più(ve ne parliamo dopo il). Il preorder di UFL inizia oggi 6 agosto. Permette di iniziare a giocare una settimana prima del rilascio ufficiale e includerà molti altrispeciali. Lacompleta gratuita di UFL sarà disponibile per tutti il 12 settembre 2024.