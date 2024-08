Torta Paradiso senza burro e senza lattosio | leggera come una nuvola

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 agosto 2024) Laè un dolce da credenza morbidissimo e super goloso, perfetto per gli intolleranti. Si prepara velocemente,necessità di chissà quale manualità e alla portata di tutti. Si conserva per 3 giorni a temperatura ambiente, ben protetta sotto la campana di vetro. Una volta pronta, possiamo gustarla tale e quale oppure farcirla con la marmellata o la crema che preferiamo. È sempre deliziosa.: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 140 gr di farina 00 100 gr di fecola di patate 160 gr di zucchero 3 uova (medie) 110 gr di olio di semi di arachide 50 gr di latte 8 gr di lievito in polvere per dolci 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 1 pizzico di sale zucchero a velo per decorare. Con queste dosi otterremo 8 porzioni.