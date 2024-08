Tim Walz ecco chi è il vice scelto da Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024), la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti per le elezioni del 2024, ha annunciato il 6 agosto la scelta di Tim, 60 anni (pochi mesi in più di), governatore del Minnesota, come suopresidente in caso di vittoria alle elezioni del 5 novembre. Questa mossa strategica è stata accolta con entusiasmo dal partito democratico e dagli elettori progressisti, poichéè noto per le sue posizioni a favore dei diritti civili e della comunità LGBTQIA. Chi è Tim? Tim, ex insegnante di storia e rappresentante del Congresso, è il governatore del Minnesota dal 2019. Durante il suo mandato,si è distinto per il suo impegno verso l’uguaglianza sociale e i diritti civili, rendendolo un partner ideale pernella corsa alla Casa Bianca.