Tenzone Aurea a settembre

(Di martedì 6 agosto 2024) Alcuni andranno in vacanza. Per altri, invece, la stagione quintanara non è ancora terminata. E’ il caso, questo, dei sestieri di Porta Maggiore, Porta Solestà e Porta Romana, che tra un mese saranno impegnati nella, ovvero il campionato di A1 per sbandieratori e musici (promosso dalla Fisb) che verrà ospitato in città dal 6 all’8. Un altro appuntamento molto atteso, nel quale gli ascolani proveranno a conquistare qualche medaglia nelle cinque specialità previste: singolo, coppia, piccola squadra, grande squadra e musici. Le gare si svolgeranno tra piazza Arringo e piazza del Popolo, con le cento torri che saranno invase da centinaia di atleti, accompagnatori, familiari e tifosi provenienti da ogni parte d’Italia.