Sul Diario di un genocidio solidarietà ai colleghi del Corriere

(Di martedì 6 agosto 2024) Al direttore - Il caro Caruso, mi cita a proposito di tale Perrotta. Avrà pure ruoli scintillanti, ma troppi ne ho visti arrivare e poi andare Attendo il prossimo o la prossima. Per il resto W il Parlamento, che rappresenta i cittadini e che non sarà mai il tappetino dei burocrati. Ne ho domati di più bravi.Maurizio Gasparri Al direttore - Business is business e viva il libero mercato, ma in tempi di vacche magre bisogna accettare di tutto? O ci sono dei limiti? Ildella Sera ha ospitato una pubblicità a tutta pagina per un nuovo libro dal titolo “di un”. Si parla ovviamente della guerra in corso tra Hamas e Israele. Immagino l’imbarazzo della redazione, che da mesi prova a ponderare quali parole utilizzare, a fronte di una paginata che spazza via chilometri di editoriali sulle parole malate che diffondono odio.