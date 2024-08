Siamo stati ingannati alla grande | influencer trova un poster in casa invece della vista sul mare Il video di denuncia diventa virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Sperava in una vacanza da sogno, in una location stupenda e con unamozzafiato. Ma è dovuta tornarerealtà, perché l’appartamento meraviglioso che aveva prenotato si è rivelato essere una gigantesca bufala. E l’tedesca Sonny Loops non ha esitato un attimo e hato il tutto su. Lache aveva prenotato su Airbnb, infatti, doveva dare uno spettacolare accesso al, sulle favolose spiagge dell’isola di Sylt, in Germania, ma in realtà non è stato così. Perché la proprietà ha pensato bene di mettere undietro la finestra, così da ingannare chiunque vedesse le foto sulla nota piattaforma di affitti brevi. E non è tutto, perché l’appartamento non solo non dava accesso alle meravigliose dune, ma siva nel seminterrato.