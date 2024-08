Pontida uomo di 44 anni muore investito da un camion

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024). Undi 44ha perso la vita martedì (6 agosto) intorno alle 17.40 a, in via Bergamo all’altezza del civico 914, sulla SS342, nei prezzi della frazione Cerchiera di Ambivere. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma stando alle prime informazioni disponibili sembra che la vittima sia stata investita da unin un deposito per mezzi pesanti adiacente ad un’officina. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, i tecnici di ATS, i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Zogno. In aggiornamento