Parigi 2024 Italvolley e il Giappone perfetto | Sembravano cartoni animati

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – Ilsfiora l’impresa contro l’Italia nei quarti di finale del torneo di pallavolo alle Olimpiadi di. I giocatori nipponici offrono una prestazione ai limiti della perfezione: difesa irreale e contrattacco, con azioni degne dei protagonisti degli anime ‘Mila e Shiro’, ‘Mimì e le ragazze della pallavolo’ o il più recente ‘Haikyu!!’ la cui sigla è stata anche diffusa nel palazzetto Paris Sud per la sfida tra Italia e. Una partita da ‘carton’, come hanno raccontato gli stessi azzurri dopo la sofferta vittoria per 3-2, con 3 match point annullati ai nipponici. “E’ stata una gara difficile, lunghissima, loro in difesa fortissimi, come si vede nei: loro riescono a farlo. Noi stiamo stati bravi a rimanere lì quando la gara sembrava persa e ora pensiamo alle semifinali”, ha raccontato Roberto Russo.