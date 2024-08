Ombre sul Festival delle Nazioni Tra Cda scaduto e pochi sponsor

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Dal 26 agosto si svolge l’edizione numero 57 delquest’anno dedicata al Portogallo: mancano una manciata di giorni e la manifestazione è al momento senza Consiglio d’amministrazione. A guidarla in vista dell’imminente edizione sarà in prorogatio l’ex Cda. Il 20 luglio èinfatti il mandato del consiglio guidato dal presidente Leonardo Salcerini (direttore artistico Aldo Sisillo). Nonostante l’iter burocratico per il rinnovo sia aperto da mesi, nulla di nuovo è stato ufficializzato. Così il caso è finito in consiglio comunale dove, a chiedere delucidazioni in merito, era stato il consigliere di opposizione Andrea Lignani Marchesani. "Prima di Ferragosto conto di rendere note le quattro nomine del Comune nel consiglio di amministrazione del", ha detto il sindaco Luca Secondi.