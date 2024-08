Non è vero che a Istanbul ucraini e russi sono stati a un passo da un accordo di pace

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 agosto 2024) Recentemente, alcuni articoli sulla stampa internazionale hanno riacceso il dibattito sulle cause del fallimento dei negoziati traa e Ucraina tenutisi anell’aprile 2022. Foreign Affairs ha pubblicato l’articolo “The Talks That Could Have Ended the War in Ukraine”, mentre sul New York Times è apparso il pezzo intitolato “Ukraine-a Peace Is as Elusive as Ever. But in 2022 They Were Talking”, corredato dalla bozza dell’. Il dibattito italiano, salvo rare eccezioni, si è limitato a una lettura superficiale dei titoli, senza approfondire i contenuti degli articoli e, soprattutto, senza analizzare il testo dell’stesso.