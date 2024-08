Napoli a Cairo piace molto Simeone | lo scambio è possibile

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 agosto 2024) Urbanoapprezzale qualità di Giovannie potrebbe proporre aluno: le ultime Ildeve definire al più presto la situazione legata a Victor Osimhen, con Romelu Lukaku che attende dopo aver rifiutato l’Aston Villa. Ma c’è anche da sistemare la questione relativa a Walid Cheddira e Giovanni. Per una questione di spazio, uno dei due dovrà per forza di cose lasciare i partenopei. Il Cholito sembra essere il prescelto, anche perché vorrebbe giocare di più. Si è parlatodi un interesse della Lazio per sostituire Ciro Immobile, ma anche dell’Atalanta dopo l’infortunio di Gianluca Scamacca. Tony D’Amico apprezzale sue qualità, così come Urbano. Il Torino vorrebbe un centravanti, Paolo Vanoli avrebbe indicato proprio il Cholito.