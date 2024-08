Marche in Vino Veritas Un tuffo nel gusto a Offida | | Promuoviamo le eccellenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Torna dal 9 all’11 agosto l’appuntamento coninad. Dalle 18.30, aperitivo, cena e dopocena e musica in Piazza del Popolo. Quest’anno l’iniziativa ha in serbo diverse novità: due degustazioni e una masterclass gratuite sulla splendida terrazza del Palazzo comunale (su prenotazione). "Saranno 12 le cantine che parteciperanno a questo evento legato al– spiega l’assessore al turismo, Isabella Bosano –, continuano così le iniziative dedicate alle nostrecome ile il buon cibo. Per l’occasione, venerdì sera, i negozini rimarranno aperti fino a mezzanotte per lo ‘Shopping Di’. Le cantine che parteciperanno saranno: Tavio, Mencerù, Ciù Ciù, Mrella, San Filippo, La Valle del Sole, San Giovanni, Il Chierico, La Riserva, D’Erasmo, Irene Cameli, Maria Letizia Allevi.